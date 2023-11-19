«Казахстанский Сехудо» финишировал Аморима в третьем раунде

Дамир Толенов (11-1) по прозвищу «Казахский Сехудо» на турнире Octagon 52 в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака встретился с представителем Бразилии Эдсоном Аморим (9-5-1).

Бой завершился в третьем раунде, врач остановил поединок после сильного рассечения Аморима.

Таким образом Толенов вернулся на победный путь после сенсационного поражения от другого бразильца – Клаудечи Брито.

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