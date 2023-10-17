Нурбек Кабдрахманов о бое с Эминовыи: «Самый важный бой в моей карьере»

Экс-чемпион Naiza FC боец Нурбек Кабдрахманов рассказал о предстоящем поединке за чемпионский титул Naiza 55 в полулёгком весе против россиянина Мухаммеда Эминова.

«Уже официально — моим соперником 2 декабря станет Мухаммед Эминов. Очень титулованный боец — чемпион лиги AMC Fight Nights. Это будет самый важный бой в моей карьере»

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Поединок Эминова (18-1) и Кабдрахманова (8-2) пройдёт в декабре 2023 на турнире Naiza 55.

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