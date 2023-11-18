Президент NAIZA о совместном турнире с Fight Night: «Если они изъявят желание- без проблем, если нет- сходим в качестве гостей»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с Fight Night:

«У нас нет вообще проблем с Камилом (Гаджиевым, президентом AMC Fight Night), мы друг друга уважаем, и в любой момент готовы помочь друг другу. Он пока не говорил, что хочет совместный турнир, но если он изъявит желание, то мы без проблем постараемся поддержать, если нет – сходим на турнир в качестве гостей»

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