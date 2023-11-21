Балауса Муздиман проведет бой с египтянкой Мариям Гебер
10 декабря в Алматы состоится вечер бокса с участием казахстанских боксеров, в том числе Балауса Муздиман.
Муздиман проведет свой бой против египтянки Мариям Гебер
«Моя мечта и цель – вывести женский бокс на совершенно новый уровень, международный, и показать, что девушки боксеры-профессионалы из Казахстана могут показать настоящее искусство на ринге и не менее зрелищный бокс, чем мужчины», – прокомментировала анонс боя казахстанка.
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