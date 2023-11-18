Мейирим Нурсултанов о своей победе: «Времени на изучение соперника не было»

Теги WBC бокс Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

После вечера профессионального бокса в столице Узбекистана казахстанский мастер кожаной перчатки Мейирим Нурсултанов рассказал с кем он может провести следующий поединок:

«Немного отдохнем, а потом начнем подготовку. Мы ждем кто выйдет на следующий бой, Джермалл Чарло или Карлос Адамес. Сейчас я являюсь обязательным соперником за пояс WBC в среднем весе. Все покажет время, мы готовы»

Также он поделился мнением о бое с чилийцем Хулио Аламосом (16-1, 9 КО), который завершился победой Нурсултанова единогласным решением судей:

«Незадолго до боя соперник изменился. Соответственно, встреча была непростой. Изначально я готовился на немецкого боксера. Времени на изучение нового соперника было мало. Когда выходишь на ринг не надеешься на нокаут, ведь это один выигрышный момент. В этой встрече такой шанс не выдался»

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