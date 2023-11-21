Вратарь сборной Казахстана Шацкий: «У нас есть еще один шанс выйти на Евро»

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Шахтер Караганда квалификация Евро-2024 Игорь Шацкий Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий рассказал о поражении от Словении (1:2) в квалификации Евро-2024.

«Не могу объяснить, что произошло. Хотели подарить всем казахстанцам праздник, но не удалось. Верили всем сердцем, что сможет обыграть Словению. Мы извлечем уроки из этого поражения и станем сильнее. У нас есть еще один шанс, чтобы выйти на Евро. Год прошел замечательно, но последнее поражение перечеркивает все наши достижения.

Этими победами мы объединили всю страну. Никого нельзя обвинять в этом поражении. Все игроки бились до конца. Нельзя опускать руки, и успех к нам придет. Так бывает – это футбол. Успех к нам придет», – сказал Шацкий.

Напомним, игра между Словенией и Казахстаном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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