У Жумагулова сменился соперник

У казахстанца Жалгаса Жумагулова сменился соперник по бою на турнире NAIZA 55 в Астане.

Ранее анонсированный бой с бразильцем Яго Рибейро не состоится, так как бразилец сделал операцию на глаз. На замену вышел японец Масато Накамура (9-7).

Накамура большинство своих боев провел в одной из сильнейших лиг Японии DEEP. В 2023 году идет на серии из трех побед, две из которых были добыты досрочно.

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