Жалгас Жумагулов о Рибейро: «Соперник крепкий, всегда готов зарубиться»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от боя против бразильца Яго Рибейро на турнире лиги NAIZA в Астане:

«Я сразу сказал матчмейкерам лиги, что мне не нужен проходной соперник. Они много кому предлагали со мной подраться, но все время получали отказы. Только вот мой будущий соперник – Яго Рибейро – дал согласие.

 Соперник крепкий, сильный. Ростом как Багдат Жубаныш из нашего клуба «Еркин-куш». Примерно в такой предпочитает драться: идет вперед, всегда готов зарубиться, бьет ногами хорошо, неплохо борется. Один бой его посмотрел и особо пока не изучал. Этим делом займусь ближе в дате выступления»

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