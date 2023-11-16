Жалгас Жумагулов о Рибейро: «Соперник крепкий, всегда готов зарубиться»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от боя против бразильца Яго Рибейро на турнире лиги NAIZA в Астане:

«Я сразу сказал матчмейкерам лиги, что мне не нужен проходной соперник. Они много кому предлагали со мной подраться, но все время получали отказы. Только вот мой будущий соперник – Яго Рибейро – дал согласие.

Соперник крепкий, сильный. Ростом как Багдат Жубаныш из нашего клуба «Еркин-куш». Примерно в такой предпочитает драться: идет вперед, всегда готов зарубиться, бьет ногами хорошо, неплохо борется. Один бой его посмотрел и особо пока не изучал. Этим делом займусь ближе в дате выступления»

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC