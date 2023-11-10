Жалгас Жумагулов о лиге NAIZA: «Решил выступить для наших болельщиков»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов назвал причину выбора лиги NAIZA для следующего боя:

«Я вижу, что NAIZA развивается, у них стали хорошие турниры, близкие по уровню организации к UFC. Ну и мы давно знакомы с Нурбеком Карабала, мы вместе выступали по любителям. Поэтому решил выступить здесь для наших болельщиков»

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