Британский боксер Дэнни Дигнум: «Я бы сразился еще раз с такой машиной, как Жанибек Алимханулы»

Британский боксер Дэнни Дигнум (16-1-1, 9 КО) признался, что хотел бы еще раз подраться с соперником такого уровня, как Жанибек Алимханулы (15-0, 9 КО).

— Сколько драйва в карьере у тебя осталось после этого?

— Я по-прежнему хочу проявить себя. Я чувствую, что у меня еще есть уверенность в своих силах. Я имею в виду, что сразился бы с еще одной такой машиной, как Жанибек. Если я дрался с ним, значит, готов драться с кем угодно. Мне нужны хорошие бои. Если бы мне их предложили, я бы принял.

Напомним, бой Жанибека Алимханулы и Дэнни Дигнума состоялся в мае прошлого года и закончился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

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