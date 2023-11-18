Нурбек Карабала о планах Акимжана попасть в UFC: «От следующего боя будет зависеть много»
Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о пранах Жасулана Акимжана попасть в UFC
«У Жасулана есть планы попасть в UFC, они с командой рассматривают возможности провести боя там. Сейчас у него очень хороший соперник, думаю, что от этого поединка будет зависеть много»
Акимжан проведет бой в лиге 6 декабря на турнире в Астане.
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