Нурбек Карабала о планах Акимжана попасть в UFC: «От следующего боя будет зависеть много»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о пранах Жасулана Акимжана попасть в UFC

«У Жасулана есть планы попасть в UFC, они с командой рассматривают возможности провести боя там. Сейчас у него очень хороший соперник, думаю, что от этого поединка будет зависеть много»

Акимжан проведет бой в лиге 6 декабря на турнире в Астане.

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