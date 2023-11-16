Фаниль Рафиков назвал дату следующего боя
Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков у себя в социальных сетях анонсировал свое возвращение в октагон
Следующий бой «Ногай» проведет 21 декабря на турнире NAIZA в Алматы. Имя соперника пока не называется.
Свой последний поединок Рафиков провел в лиге «Наше Дело» по правилам бокса.
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