Фаниль Рафиков назвал дату следующего боя

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков у себя в социальных сетях анонсировал свое возвращение в октагон

Следующий бой «Ногай» проведет 21 декабря на турнире NAIZA в Алматы. Имя соперника пока не называется.

Свой последний поединок Рафиков провел в лиге «Наше Дело» по правилам бокса.

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