Чемпион EAGLE FC Дияр Нургожай подерется в NAIZA

Казахстанский боец, чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова EAGLE FC, Дияр Нургожай проведет свой следующий бой на турнире лиги NAIZA 21 декабря в Алматы.

Имя соперника пока не разглашается.

Дияр не проводил профи бои с августа 2022 года, связано это с приостановлением проведения турнира лиги EAGLE FC.

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