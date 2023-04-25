Дияр Нургожай выступит на DWCS

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC Дияр Нургожай может выступить на DWCS (шоу претендентов Даны Уайта). Об этом заявил тренер Дияра Диас Кабдуов:

«Мы сейчас ведем переговоры по Дияру. Примерно в июле будет турнир DWCS в Лас Вегасе, где Дияр может выступить в весовой категории до 93 кг»

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