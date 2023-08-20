Даурен Ермеков о бое со Шлеменко: «К нему ездил вице-президент URAL FC, я готов, теперь главное, чтобы он согласился»

Казахстанский боец, чемпион Eagle FC, NAIZA и URAL FC Даурен Ермеков рассказал о переговорах с Александром Шлеменко:

«Когда у Шлеменко был последний бой в Омске, Ленар (вице-президент URAL FC) к нему ездил разговаривать. Не знаю, к чему они пришли, но я готов на бой с Александром. Главное, чтобы он согласился»

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