Казахстанец Мамедов проведет бой за титул Eagle FC

Российская лига Eagle FC анонсировала турнир в Альметьевске, в рамках которого состоится титульный бой в среднем весе.

За пояс подерутся казахстанец Махир Мамедов (16-3) и россиянин Шамил Ямилов (4-0).

Мамедов свой последний бой провел летом 2022 года в лиге NAIZA, одержав победу решением судей над иранцем Аболфазлом Мехразараном.

Турнир Eagle 54 состоится 11 ноября.

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