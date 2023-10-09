Казахстанец Мамедов проведет бой за титул Eagle FC
Российская лига Eagle FC анонсировала турнир в Альметьевске, в рамках которого состоится титульный бой в среднем весе.
За пояс подерутся казахстанец Махир Мамедов (16-3) и россиянин Шамил Ямилов (4-0).
Мамедов свой последний бой провел летом 2022 года в лиге NAIZA, одержав победу решением судей над иранцем Аболфазлом Мехразараном.
Турнир Eagle 54 состоится 11 ноября.
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