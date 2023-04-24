Бусурманкул Абдубаит о бое с Акимжаном: «Казахский и кыргызский народ братья, поэтому для меня этот бой не принципиален»

Экс-чемпион Eagle FC Бусурманкул Абдубаит рассказал о возможном бое с Жасуланом Акимжаном:

«Казахский и кыргызский народ братья, у меня много болельщиков в Казахстане. Поэтому для меня бой с Жасуланом не принципиален. Я уверен, что его, как и меня ждет хорошее будущее. У нас есть свои планы. Мы должны были драться за пояс в Eagle FC, но он травмировался»

Бусурманкул подписал контракт на один бой с лигой NAIZA, по которому подерется с бразильцем Элвисом.

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