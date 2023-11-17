Тураров проведет боя с японцем Кондо. На кону пояс WBA

Стал известен соперник казахстанского боксера, чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова (27-0, 20 КО) по следующему бою, который пройдет 10 декабря в Алматы.

По информации пресс-службы организаторов шоу, Тураров проведет поединок с 38-летним японцем Акихирой Кондо (37-11-2, 21 KO). На кону, помимо пояса Турарова, будет стоять титул WBA Gold в первом полусреднем весе.

В рамках вечера свои бои также проведут другие известные боксеры из Казахстана: Виктор Коточигов, Балауса Муздиман, Ельшат Ныгметолла, Ельхан Табынбаев и другие.

Свой последний на сегодняшний день бой Жанкош Тураров провел 21 марта так же в Алматы, в нем он техническим нокаутом в десятом раунде победил мексиканца Алехандро Менесеса (16-6, 9 КО).

Что касается Акихиры Кондо, то он боксировал 20 июля в Токио, победив единогласным решением судей мексиканца Хосе Мануэля Гарсию Васкеса (16-2-1, 15 КО).

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