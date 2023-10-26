Жанкош Тураров проведет бой в День независимости Казахстана

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (27-0, 20КО) планирует провести поединок 16 декабря в Алматы.

Напомним, что Жанкош не выступал с марта текущего года, когда на вечере бокса в Алматы победил мексиканца Алехандро Менесеса (16-6, 9КО) техническим нокаутом.

Отметим, что Тураров в профессионалах идет без поражений. В его активе 27 побед, из них 20 он завершил досрочно. Сейчас 32-летний казахстанец владеет титулом IBO в первом полусреднем весе.

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