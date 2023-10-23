Жанибек Алимханулы о сумме гонорара: «Мой гонорар даже не близок к миллиону»

Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы ответил на вопрос о гонораре за бой против Гуальтьери:

«В этом бою мой гонорар не был равен миллиону долларов, как и за предыдущие. Мой гонорар даже не близок к миллиону»

Ранее проходила информация, что Жанибек заработал за этот бой в районе 1.5 миллионов долларов.

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