Стал известен соперник Турарова в бою за титул IBO

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Жанкоша Турарова (27-0, 20 KO) который планирует вернуться на ринг в декабре этого года.

Тураров проведет защиту своего чемпионского титула IBO в первом полусреднем весе против Ибрагима Класса Мгендера (30-6, 14 КО) из Танзании.

Отметим, что африканец встречался с экс-чемпионом Джулиусом Индонго, но проиграл досрочно. В ходе карьеры он входил в топ-10 рейтинга IBF. Свои поединки Мгендер проводил в основном в Танзании, но были выезды в Германию, США, Намибию и Панаму.

Напомним, что сам Тураров завоевал титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). Казахстанец нокаутировал соперника в марте в Алматы.

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