Веретенников о поражении в DWCS: «Не считаю, что проиграл. Уверен, что наломаю дров в UFC»

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (11-4) рассказал о своем поражении в серии претендентов Даны Уайта:

«Хочу рассказать несколько моментов, которые никто не знает. Во-первых, я два раза переболел коронавирусом перед моим боем в DWCS. Во-вторых, согнал вес очень неправильно и плохо себя чувствовал во время и до поединка. Учитывая все эти факторы, я не считаю, что проиграл этот бой, но вы сами все видели. Значит, ответ напрашивается сам собой – я уверен, что, подписав контракт с UFC, наломаю там дров»

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