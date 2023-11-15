Конор о турнире с участием Рахмонова: «Великолепный файткард»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

UFC анонсировал главный кард турнира UFC 296, который состоится в 16-го декабря в Лас-Вегасе.

В главном поединка турнира чемпион полусредней весовой категории (до 77 кг) британец Леон Эдвардс будет защищать свой титул против американца Колби Ковингтона.

В соглавном событии обладатель титула в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) бразилец Алешандре Пантожа проведёт защиту против американца Брэндона Ройвала.

Также казахстанец Шавкат Рахмонов встретится с американцем Стивеном Томпсоном.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал кард:

«Великолепный файткард!», – написал Макгрегор.

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