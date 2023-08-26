Фаниль Рафиков о бое Кабардиев – Грозин: «Будет тяжелый бой»

Экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков поделился мнением о финале гран-при «Наше Дело» Магомед Кабардиев – Александр Грозин:

«Бой тяжелый будет, пройдет все 3 раунда. Если Магомед будет придерживаться плана и не давать работать в высоком темпе Грозина, то выиграет Мага. Болеем за Казахстан»

Бой состоится 1 сентября.

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