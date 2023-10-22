Фаниль Рафиков озвучил дату следующего боя

Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков озвучил дату возвращения в октагон:

«Декабрь! Снова возвращаемся в мое любимое дело! NAIZA»

Фаниль последние два боя провел в лиге «Наше Дело», уступив один нокаутом, второй очень спорным решением судей.

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