Фаниль Рафиков озвучил дату следующего боя
Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков озвучил дату возвращения в октагон:
«Декабрь! Снова возвращаемся в мое любимое дело! NAIZA»
Фаниль последние два боя провел в лиге «Наше Дело», уступив один нокаутом, второй очень спорным решением судей.
Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON
Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается
Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»
Комментарии