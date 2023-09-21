Батыр Джукембаев выиграл пояс WBA
В главном событии вечера бокса в Планте (штат Флорида, США) казахстанец Батыр Джукембаев провел бой с аргентинцем Уго Альберто Рольдан (22-1-1, 7 КО).
На кону стоял титул WBA NABA (чемпиона Северной Америки) в первом полусреднем весе.
В первом раунде Батыру отсчитали нокдаун, но в итоге бой прошел всю дистанцию в 10 раундов, а победа досталась казахстанцу раздельным решением.
«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова
Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде
Комментарии