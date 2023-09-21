Батыр Джукембаев выиграл пояс WBA

Теги WBA бокс Sports.ru - Казахстан Батыр Джукембаев Спорт Казахстана

В главном событии вечера бокса в Планте (штат Флорида, США) казахстанец Батыр Джукембаев провел бой с аргентинцем Уго Альберто Рольдан (22-1-1, 7 КО).

На кону стоял титул WBA NABA (чемпиона Северной Америки) в первом полусреднем весе.

В первом раунде Батыру отсчитали нокдаун, но в итоге бой прошел всю дистанцию в 10 раундов, а победа досталась казахстанцу раздельным решением.

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