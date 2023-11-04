Батыр Джукембаев узнал имя нового соперника и дату боя

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) узнал дату следующего боя и имя соперника.

По информации BoxRec.com, возвращение Джукембаева запланировано на 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Оппонентом станет опытный француз Мохамед Мимуне (23-5, 4 КО). Встреча рассчитана на десять раундов.

Свой предыдущий поединок боксер провел 20 сентября так же в Плант-Сити. В нем он победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Рольдана (22-2-1, 7 КО) и завоевал региональный титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»