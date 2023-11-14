UFC включили Рахмонова в список многообещающих бойцов UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Исполнительный вице-президент UFC Дэвид Шоу отметил, что организация рассматривает возможность дальнейшего расширения географии бойцов и зрителей за счет Африки и Азии. В числе успешных кейсов функционер упомянул казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова.

Шоу выразил надежду, что „в ближайшие пару лет“ UFC проведет шоу в Африке. Основываясь на внутренней аналитике UFC, он также отметил, что существует большой потенциал роста в Евразии и Юго-Восточной Азии.

Некоторые из наиболее многообещающих бойцов UFC являются выходцами из Евразии, например, Шавкат Рахмонов, казах, родившийся в Узбекистане. И, конечно, если взять кавказский регион, то Дагестан и Чечня уже много лет выпускают лучших талантов. Что касается Юго-Восточной Азии, то Филиппины (бокс) и Таиланд (муай-тай) уже имеют развитую культуру боевых видов спорта, а в Индонезии проживает огромное население. Индонезиец Джека Сараги вышел из первого сезона Road to UFC, который начался в 2022 году, и Шоу сказал, что у этого бойца немало поклонников в его родной стране.

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