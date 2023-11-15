Акимжан может быть подписан в UFC уже в 2023 году

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан рассказал о переговорах с UFC:

«Я не так давно общался с UFC, говорили, что в декабре возможно подпишем контракт. Посмотрим, как получится. Можно конкурировать с кем угодно. Мне нужно время, чтобы дойти до топов, но разницы нет с кем драться, все люди, у всех ошибки, любого можно выиграть при правильной подготовке».

Свой следующий бой Акимжан проведет 6 декабря на турнире лиги NAIZA в Астане.

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