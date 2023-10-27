Победивший Анкалаева чемпион мира по ММА подписал контракт с лигой OCTAGON

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец лиги «Еркин Куш» Мурад Абдурахманов (7-2) подписал контракт с лигой OCTAGON, о чем объявила команда бойца в социальных сетях.

Мурад является чемпионом мира по ММА, в финале которого болевым приемом победил претендента на титул UFC Магомеда Анкалаева.

Свой последний бой Абдурахманов провел в лиге NAIZA, проиграв титульный поединок Руслану Шамилову.

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