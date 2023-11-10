Этнический казах из UFC подписал контракт с казахстанской лигой

Этнический казах из Китая Тайлак Нуражыулы (9-1) подписал контракт с лигой NAIZA.

Тайлак выступает в полусредней весовой категории. В основном бился в региональных промоушенах, но свой последний бой провел в рамках шоу «Дорога в UFC», нокаутировав корейца Хан Сеул Кима во втором раунде.

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