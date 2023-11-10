Султан Заурбек нокаутировал аргентинца Сосу в шестом раунде

Теги WBC WBO бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Казахстанский боксер Султан Заурбек (15-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Брайтоне (Англия), где провел провел бой с аргентинцем Серхио Мартином Сосой (13-3, 3 КО).

Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана техническим нкоаутом в шестом раунде, до этого его соперник дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Султан Заурбек одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере. Ранее Заурбек выигрывал «европейский» пояс WBO и «молодежный» пояс WBC.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий