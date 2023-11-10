Султан Заурбек нокаутировал аргентинца Сосу в шестом раунде

Казахстанский боксер Султан Заурбек (15-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Брайтоне (Англия), где провел провел бой с аргентинцем Серхио Мартином Сосой (13-3, 3 КО).

Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана техническим нкоаутом в шестом раунде, до этого его соперник дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Султан Заурбек одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере. Ранее Заурбек выигрывал «европейский» пояс WBO и «молодежный» пояс WBC.

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