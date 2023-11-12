Обидчик Жумагулова выиграл второй бой в UFC

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Джошуа Ван, который дебютировал в UFC победой над казахстанцем Жалгасом Жумагуловым выступил на турнире UFC 295 в

Джошуа победил Кевина Борджаса из Перу единогласным решением — 29-28, 29-28, 29-28.
Это 7-я победа подряд для 22-летнего бойца из Мьянмы. Теперь у него в UFC 2-0.

Стоит отметить, что Ван с другим казахстанцем Азатом Максумом активно друг друга вызывали в социальных сетях, однако до боя пока не дошло.

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