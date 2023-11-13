Чемпион AMC Fight Nights бросил вызов Артему Резникову: «Артем, я сначала разберусь с Александром, а потом могу подраться с тобой»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов отреагировал на спор между президентом AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и бойцом АСА Артем Резниковым:

«Хотел бы поблагодарить Камила Гаджиева и Маирбека Хасиева за то, что мой бой с Сарнавским все-таки состоится в феврале на большом турнире Fight Nights, — сказал Сулумов. — Камил Гаджиев и Артем Резников уже сделали ставку на этой бой, для Камила Абдурашидовича эти 10 000 долларов будут легкими деньгами.

Не совсем понимаю Артема, который сначала принимает 10 000 долларов от Вартаняна, а потом так легко их ставит на своего друга, который не дрался больше года. Артем, сначала я разберусь с Александром, а потом, если ты так хочешь поддержать друга, могу подраться и с тобой, мне все равно кого бить, я готов к любым вызовам. Думаю, при необходимости мы с Камилом Гаджиевым найдем общий язык с лигой АСА, чтобы тебя отпустили на бой, но пока все мои мысли о феврале и бое с твоим другом Сарнавским».

24 февраля Сулумов проведет бой с Александром Сарнавским. Резников и Гаджиев в этой связи поспорили на 10 тысяч долларов: Резников поставил на своего друга Сарнавского, а Гаджиев — на Сулумова.

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