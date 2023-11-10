Артем Резников отреагировал на предложение депутата сократить финансирование спорта: «А у нас вообще большое финансирование?»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников отреагировал на слова депутат Нуртая Сарсенгалиева о том, что необходимо сократить финансирование на спорт в Казахстане:

«А у нас вообще большое финансирование да? Пацан стал чемпионом мира по вольной борьбе, и не просто чемпионом, а первым за всю историю Казахстана по этому виду спорта. И получил за это от государства 15 тысяч долларов. Просто позор. А потом вы хотите результат на Олимпийских играх?»

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