Сабит Жусупов защитил свой пояс, нокаутировав соперника

Казахстанский боец Сабит Жусупов провел первую защиту титула AMC Fight Night на турнире в Москве.

Соперником казахстанца стал экс-чемпион MMA Series Вандерлей Жуниор. Бой не продлился и двух раундов, завершившись победой нокаутом Сабита.

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