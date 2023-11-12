Артем Резников поспорил с президентом AMC Fight Night на 10 тысяч долларов

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев высказался о бое чемпиона лиги Магомеда Сулумова против Александра Сарнавского, считая, что у претендента нет шансов.

На интервью Камила отреагировал казахстанский боец Артем Резников, предложивший пари на 10 000 долларов США Гаджиеву.

Президент AMC Fight Night принял предложение Резникова.

Стоит отметить, что Артем на продолжение длительного времени тренируется вместе с Сарнавским.

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