Том Леффлер: «Драться ли Головкину дальше или нет, решать только ему»
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал возможное завершение GGG карьеры.
«Головкин определенно добился всего, что ему нужно было достичь в ринге. С финансовой точки зрения у него все в полном порядке. Драться ли ему дальше или нет, решать только ему», — сказал Леффлер.
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