Головкин исключен из рейтинга The Ring. Его место занял Жанибек Алимханулы

Сайт известного американского журнала The Ring представил обновленную версию рейтинга среднего веса.

По сравнению с предыдущим выпуском произошли некоторые изменения: бывший лидер Геннадий Головкин был исключен из рейтинга, а его место занял Жанибек Алимханулы, в прошлом занимавший вторую строчку. Мейирим Нурсултанов поднялся с седьмой позиции на шестую.

Второе место теперь занимает Карлос Адамес из Доминиканской Республики, третий — кубинец Эрисланди Лара.

Полностью топ-10 лучших средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

2. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

3. Эрисланди Лара (Куба)

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

6. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

7. Элайджа Гарсия (США)

8. Феликс Кэш (Великобритания)

9. Лиам Смит (Великобритания)

10. Хамза Шираз (Великобритания).

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