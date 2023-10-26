Эксперт сравнил Головкина и Алимханулы: «GGG был более интересным на ринге»

Журналист The Ring и ведущий подкаста The Neutral Corner Майкл Монтеро прокомментировал информацию о том, что команда чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы переплатила представителям немца Винченцо Гуальтьери за их объединительный бой.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что гонорар Алимханулы за бой с Гуальтьери составляет 400 тысяч долларов. Заработок немецкого боксера оценивается в 750 тысяч — 1 миллион долларов. Поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом в шестом раунде.

«Это похоже на то, что [Геннадию] Головкину пришлось делать в течение нескольких лет, чтобы построить свой бренд в Америке. Им приходилось идти на уступки, переплачивать соперникам, лишь бы чуваки захотели драться. Разница была в том, что GGG гораздо лучше общался со СМИ и был более интересным на ринге», — считает Монтеро.

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