Резников о потенциальном сопернике по гран-при АСА: «Дакаев был уверен в победе, Батиста этим воспользовался»
Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался о бое Дакаева и Батистой, где определился потенциальный соперник Резникова по гран-при:
«Я думаю, что Дакаев был уверен в своей победе, так как он чемпион Eagle FC, а Батиста никогда не мог дойти до топ 5 АСА, но уровень АСА это не Eagle FC, Дакаев должен был это понимать. За счет своей уверенности он гнался за досрочной победой, вымахался и устал, Батиста этим воспользовался.»
Сам Резников проведет свой бой в декабре против Али Багова.
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