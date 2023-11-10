Асу Алмабаев отправился на сборы в Осетию

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев отправился на сборы во Владикавказ, Осетию.

Стоит отметить, что на свой дебютный бой в UFC Асу также готовился в Осетии, после чего уже полетел на завершающий кемп в Америку.

Ранее проходила информация, что Алмабаев может выступить в декабре 2023 года.

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