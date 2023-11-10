Жалгас Жумагулов назвал свою цель: «Моя цель – вернуться на победную серию»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов озвучил свои цели:

«Моя цель – вернуться на победную серию. Кто-то пишет, что я могу вернуться, кто-то, что я уже не тот. Я не собираюсь никому ничего доказывать, в первую очередь себе. Хочу показать хороший бой для тех, кто ждет моего возвращения»

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