Ирина Алексеева: «В бою Павловича и Аспиналла отдаю предпочтение Сергею — 65 на 35»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Sports.ru - Казахстан Том Аспиналл Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. 

«Классный бой. Сергей этого заслужил своими яркими и красивыми победами. Думаю, что будет очень непредсказуемый результат. Из разряда 50 на 50, потому что сойдутся два нокаутера. Но, учитывая победную серию Сергея, я бы все-таки отдала ему предпочтение – 65 на 35. Его последние бои были более мощными, захватывающими, он шансов никому не оставлял.

Аспиналл тоже хороший боец. Сергею наверняка будет с ним сложно. Думаю, что у обоих должно быть хорошее кардио, несмотря на то что это тяжелый вес. Все понимают, что все может закончиться не от одного удара, а от шквала. У каждого может быть хорошая держалка. Надеюсь, что Сергей затащит этот бой», — сказала Алексеева.

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