Том Леффлер: «Все говорят, что Головкин выиграл 2 первых боя с Канело. Я согласен с этим»

Промоутер Том Леффлер, известный по работе с ветераном среднего веса из Казахстана Геннадием Головкиным, высказался о спорных исходах первых двух встреч GGG с Саулем Альваресом.

— Забавно, что все европейцы говорят, что Головкин выиграл два первых боя с Канело, и в этом я с ними согласен. Ему просто не повезло. Вероятно, в первом бою мы получили одну из самых худших судейских записок за всю историю бокса. Во втором поединке было не лучше. Я считаю, что [во втором бою] Геннадий выиграл или на худой конец должен был получить ничью. Думаю, больше всего ему повредило то, что во втором поединке с Канело GGG лишили его титулов. Это оставило неприятный осадок, но у него была блестящая карьера с большим количеством великих побед, — сказал в разговоре с Pro Box TV Леффлер.

Впервые Головкин и Альварес сразились в 2017 году, тот бой завершился вничью. Затем спустя год соперники сошлись в реванше, и тогда судьи встали на сторону Канело решением большинства. Завершение трилогии состоялось лишь спустя четыре года, в сентябре 2022-го, тогда мексиканец одержал уверенную победу единогласным судейским вердиктом.

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