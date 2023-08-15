Серебряный призер ОИ 80 о перспективах Нурсултанова: «Для завоевания титула недостаточно одного таланта»

Серебряный призер Олимпиады-1980, а ныне президент Казахстанской Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко поделился со Sports.kz мнением о шансах Меийрима Нурсултанова (19-0, 11 КО) завоевать титул чемпиона мира:

«У всех есть желание завоевать титулы, но многое зависит от соперников и промоутеров. Важно то, как его будут вести по карьере, какие боксеры ему будут противостоять. В Казахстане обученные боксеры — а это уже большое дело. Но для завоевания титула недостаточно одного таланта»

Отметим, что предыдущий бой казахстанского спортсмена состоялся 15-го апреля текущего года в Инчхоне (Южная Корея), в нем Нурсултанов отправил в нокаут в восьмом раунде японского боксера Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО), нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

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