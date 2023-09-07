Мейирим Нурсултанов может провести бой за титул WBC

Действующий чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло не выступает с июня 2021 года. По слухам из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

За такой большой простой WBC может снять с него титул чемпиона, тогда вакантный пояс должны будут разыграть временный чемпион Карлос Адамес и занимающий третье место в рейтинге казахстанец Мейирим Нурсултанов.

Занимающий 1 место в рейтинге Геннадий Головкин пока бои не проводит.

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