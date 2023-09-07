Мейирим Нурсултанов может провести бой за титул WBC

Теги WBC Геннадий Головкин бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Карлос Адамес Спорт Казахстана

Действующий чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло не выступает с июня 2021 года. По слухам из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

За такой большой простой WBC может снять с него титул чемпиона, тогда вакантный пояс должны будут разыграть временный чемпион Карлос Адамес и занимающий третье место в рейтинге казахстанец Мейирим Нурсултанов.

Занимающий 1 место в рейтинге Геннадий Головкин пока бои не проводит.

«Это первый бой, когда на Арене будет мой отец» Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА против Диего Брандао, травме коленей при подготовке и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил сделать это». «Свободный воин» Рустем Кудайбергенов о бое за титул Alash Pride, поражении в UAE Warriors и желании попробовать себя в АСА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий