Мейирим Нурсултанов: «Шавкат Рахмонов никого не боится. Очень нравится в нем эта черта»

Теги UFC MMA бокс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов рассказал свое мнение о бойце UFC Шавкате Рахмонове.

- В мире единоборств культовой фигурой стал Шавкат Рахмонов. Смотрели ли вы его бои? Что скажете? Какие у него сильные стороны, как у бойца?

– Да, я смотрел его последний бой. Сильный боец. С характером. Никого не боится. Очень нравится в нем эта черта. До боя подавляет дух соперника. При этом очень сдержанный и разносторонний.

В последнем бою Нурсултанов нокаутировал небитого японца Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International. 

Рахмонов в марте досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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