Айбек Шокпутов о Рахмонове: «Впереди у Шавката очень серьезные оппоненты»

Айбек Шокпутов поделился мнением о шансах Шавката Рахмонова стать чемпионом лучшего промоушна мира:

«У Шавката есть все шансы дойти до чемпионства UFC. Не знаю, когда это может произойти — может в следующем году, если не будет никаких травм. Впереди у Рахмонова очень серьезные оппоненты. Но вероятность того, что он станет чемпионом — очень высокая. Конечно, мы все были бы рады этому, болеем за него. Будет круто, если пояс UFC дойдет до Казахстана. Это был бы показатель того, как казахстанский ММА развивается»

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