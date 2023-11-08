Боец PFL про Шавката Рахмонова: «Он может стать чемпионом, если умно подерется»

Боец PFL Магомед Магомедкеримов (33-6) высказался о перспективах представителя UFC из Казахстана Шавката Рахмонова (17-0) и дал ему полезный совет:

«Сейчас очень хорошо идет из Казахстана парень, Шавкат Рахмонов. Думаю, он может стать чемпионом, если умно подерется. Очень крепкий парень. Он очень много пропускает в боях. Голова же не всегда такая крепкая бывает. Он может в один день расслабиться и упасть. Ему надо более собранно работать. Мощь хорошая, выносливость хорошая. Все есть, чтобы стать чемпионом»

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